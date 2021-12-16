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16 декабря 2021, 09:00

Одобрены Минздравом, подойдут каждому. Топ-5 фактов про белорусские фитоБАДы

Времена, когда среди отечественных потребителей был распространен стереотип, что БАДы – это некачественный и бесполезный продукт, уже давно канули в Лету. Сегодня на белорусском рынке появился принципиально новый продукт – фитоБАДы производства компании "Аптекарский сад". Основное действующее вещество добавки – различные лекарственные травы, которые благоприятно влияют на организм человека. Узнали, как производят и почему фитоБАДЫ могут стать полезным дополнением практически для каждого.

Идеальны для профилактики

Что же такое фитоБАДы? Если быть скрупулезным, то данная продукция отличается от лекарственных средств. Она относится к препаратам мягкого и длительного терапевтического воздействия. Содержит действующее полезное вещество, однако в гораздо меньшей концентрации, то есть абсолютно безвредна для организма даже в случае передозировки.

Продукция от "Аптекарского сада" предназначена преимущественно для профилактики заболеваний и коррекции хронических состояний. В комплексе с медикаментами позволяет уменьшить дозировку основного лекарства и снижает риск побочных эффектов. Все дело в том, что фитоБАДы достигают нужного эффекта через физиологические механизмы организма.

Сила – в флаваноидах

Данные препараты содержат нужные для организма человека элементы – флаваноиды. Согласно многочисленным исследованиям, они обладают эффективность на уровне некоторых групп витаминов. Если объяснить простыми словами, то флаваноиды значительно замедляют развитие воспалительных процессов, оказывают благоприятное влияние на иммунную систему человека. Кроме прочего, микроэлемент полезен для зрения, стимулирует мозговую активность, а также предупреждает развитие инсульта. Это означает, что фитолекари от "Аптекарского сада" в качестве профилактики подойдут практически для каждого человека.

Сырье из Нарочанского края

Продукция компании ООО "Аптекарский сад" производится в Беларуси и из белорусского сырья. Травы, которые являются основой продукции, выращивают в одном из самых экологически чистых мест – Мядельском районе, который славится своими озерами и уникальной природой. Всего за годы работы специалисты предприятия освоили выращивание более чем 250 видов различных трав лекарственного и другого назначения.

Производство, оснащенное самым современным оборудованием иностранного производства, позволяет изготавливать препараты различного форм-фактора.

Подтверждено Минздравом

ФитоБАДы производства компании "Аптекарский сад" проходят строгий контроль качества на всех этапах производства. Лекарственные травы проверяют по целому спектру показателей, таких как наличие токсичных веществ, радиоактивных элементов. Не менее важен цикл выращивания сырья, чего здесь строго придерживаются.

Продукция прошла государственную регистрацию в Министерстве здравоохранения, что подтверждает ее целебные свойства и высокое качество.

Чем отличаются и где можно купить белорусские фитоБАДы

Компания "Аптекарский сад" предлагает широкую линейку фитоБАДОв: более 10 наименований, каждое из которых оказывает специфическое действие. Приведем несколько наглядных примеров. Препарат "Выздоравливай" рекомендуется в качестве дополнительного источника флавоноидов, является сбалансированным природным источником витаминов, микроэлементов, биологически активных веществ в период сезонных простудных заболеваний. Это эффективное профилактическое средство для борьбы с простудными заболеваниями и сезонным снижением иммунитета, а также дополнение к комплексному лечению как вирусных, так и простудных состояний.

"Очищение" предлагается в качестве дополнительного источника натуральных витаминов и минеральных веществ, полифенолов, флавоноидов. Способствует нормализации обмена веществ, улучшению функционирования желудочно-кишечного тракта, способствует снижению веса и общему оздоровлению. Состоит из сбора шести душистых трав, которые благоприятно влияют на организм.

"Ортилия" помогает работе почек, мочевого пузыря и пищеварительного тракта. Также используется при простатите и аденоме простаты. Обладает антиоксидантной, противовоспалительной и иммуномодулирующей активностью: способствует излечению хронических воспалительных очагов, заметно улучшает состав крови, предотвращает образование опухолей как доброкачественных, так и злокачественных.

Фитолекарь "Чистое дыхание"

способствует нормализации функционирования бронхо-легочной системы, что особенно важно в период восстановления после перенесенных инфекций. "Кардио" поможет функционированию сердечно-сосудистой системы. В частности, улучшению коронарного кровообращения, нормализации артериального давления, снижению уровня холестерина, повышению – гемоглобина. Обладает мягкими успокоительными, общеукрепляющими, мочегонными свойствами.

Найти продукцию компании ООО "Аптекарский сад" совсем несложно. Приобрести фитолекари можно во всех крупных аптечных сетях Беларуси.

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