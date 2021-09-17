Офицеры Госкомитета судебных экспертиз торжественно принесли присягу

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В величественном зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны офицеры, впервые принятые на службу в Государственный комитет судебных экспертиз, в День народного единства дали клятву на верность Родине и белорусскому народу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.

Председатель госкомитета генерал-майор юстиции Алексей Волков в обращении к сотрудникам ГКСЭ отметил, что работа судебного эксперта благородная и почетная. "Наша профессия - удел кристально честных, преданных своему делу людей. Принимая присягу, каждый из вас возлагает на себя почетную и ответственную обязанность добросовестного служения Республике Беларусь и ее народу, образцового исполнения служебных обязанностей", - сказал он.

Алексей Волков выразил уверенность, что офицеры навсегда останутся верны словам присяги сотрудника Государственного комитета судебных экспертиз, произнесенной сегодня перед сослуживцами, родными и близкими.

По завершении торжественного мероприятия руководство и сотрудники ГКСЭ возложили цветы к стеле "Минск - город-герой". "Более 75 лет прошло с той страшной войны, но каждый сотрудник ГКСЭ, как патриот, до сих пор помнит о величайшем героизме отцов и дедов, которые победили фашистских агрессоров", - добавили в пресс-службе.-0-