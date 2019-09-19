Оклады отдельных категорий сельских педагогов повышаются на 20%

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров принял постановление №630 от 18 сентября 2019 года, которым предусмотрено повышение тарифных ставок (окладов) некоторых категорий педработников на 20%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Речь идет о педагогах учреждений образования (структурных, обособленных подразделений), финансируемых из бюджета, находящихся вне сельской местности, если рабочее место педагогов при этом расположено в сельской местности.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, и действует до 31 декабря текущего года.-0-