Около 1 тыс. обращений рассмотрела Транспортная инспекция в 2020 году

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. обращений граждан и юридических лиц рассмотрела Транспортная инспекция Минтранса в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе инспекции.

"Благодаря обратной связи с гражданами, а также информации, поступившей из других государственных органов, удалось установить более 5 тыс. нарушений у производителей транспортных работ и услуг. Примерно 50% обращений - жалобы на автоперевозчиков", - отметили в Транспортной инспекции.

По информации пресс-службы, лидер по количеству жалоб - Минская область. Меньше всего обращений зафиксировано в Гомельском и Брестском регионах. Основные претензии граждан в прошлом году сводились к ненадлежащему качеству транспортных услуг и несоблюдению требований к выполнению перевозок.

"Пассажиры также заявляли о хамском поведении водителей. К примеру, с подобной жалобой в инспекцию в декабре обратилась минчанка. Водитель не соблюдал масочный режим во время работы. В ответ на замечание еще и нагрубил. В правилах автомобильных перевозок пассажиров указано, что водитель обязан быть вежливым, доброжелательным и тактичным при обслуживании. За несоблюдение данного требования может быть наложен штраф до четырех базовых величин", - рассказали в инспекции.

В пресс-службе подчеркнули: традиционно обрабатываются все заявления, которые находятся в компетенции инспекции. "Специалисты проверяют информацию, указанную в заявлениях, как правило, она подтверждается. Если выявляется нарушение законодательства, Транспортная инспекция выдает предписания и устанавливает сроки их исполнения, применяются меры административного воздействия. В профилактических целях проводятся встречи с перевозчиками, разъясняются требования законодательства", - пояснили специалисты инспекции.-0-