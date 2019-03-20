Около 10 тыс. белорусов получили соцуслуги по договорам государственного соцзаказа

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соцуслуги по договорам государственного социального заказа получили почти 10 тыс. белорусов. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков сегодня на итоговой конференции 8-го этапа программы поддержки Беларуси "Преодолевая границы: партнерство для будущего" в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одно из направлений, в котором мы смогли использовать опыт зарубежных стран, - это государственный социальный заказ. Нам удалось привлечь негосударственные организации для выполнения функции заботы о пожилых гражданах и людях, которые нуждаются в дополнительной защите. Система государственного соцзаказ стартовала в Беларуси 5 лет назад - в 2014 году появились первые договоры. Эта мера позволяет решать сложные социально значимые задачи путем поиска новых услуг и расширения количества организаций, которые могут их оказывать. За это время было заключено 280 договоров по оказанию государственного социального заказа. В первый год мы начинали с 34, и эта цифра постоянно растет. Просубсидировано более 500 ставок работников негосударственных коммерческих организаций, в результате почти 10 тыс. белорусских граждан получили соцуслуги в рамках социального заказа", - сказал Валерий Ковальков.

По его словам, социальный заказ постоянно развивается. Во-первых, наличие сразу нескольких организаций, которые могут оказывать такие услуги, улучшает их качество. Во-вторых, налаживается тесный контакт между государством и неправительственными организациями.

Также он подчеркнул: сегодня-завтра будут подведены итоги того, что сделано, однако главное - наметить планы дальнейшего сотрудничества. "В частности, нас интересует развитие социального предпринимательства. Поскольку одна из задач Беларуси - вовлечение незанятого населения в экономику, мы должны привлечь к выполнению работ как можно больше людей. Надеемся, что 9-й этап позволит решить ряд вопросов: создать дополнительные рабочие места, найти инструменты для развития трудового потенциала и, главное, сделать жизнь граждан лучше", - заключил он.

Конференция "Преодолевая границы: партнерство для будущего" проходит 20-21 марта. В мероприятии также принимают участие представители международных организаций, государственных учреждений и общественных объединений. Сегодня были продемонстрированы результаты реализации 22 проектов в направлениях "Социальная сфера", "Устойчивое региональное развитие" и "Организационное развитие". В программу включены мастер-классы, планируется представить инструменты для эффективного энергоменеджмента и социального предпринимательства. Во время тематических площадок второго дня гостям расскажут о возможностях локализации Целей устойчивого развития, эффективного межсекторного взаимодействия и создания партнерских сетей.

Программа поддержки Беларуси "Преодолевая границы" реализуется с 2002 года Дортмундским международным образовательным центром совместно с Минским международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) и Германского общества международного сотрудничества (GIZ). Она направлена на поддержку немецко-белорусских инициатив, которые, имея своей отправной точкой гуманитарные отношения, переросли в партнерскую проектную работу. За 8 этапов программы реализовано более 270 проектов. В 2019 году запланирован очередной конкурс инициатив, в фокусе внимания которых будут содействие реализации Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси в контексте глобальных целей Повестки-2030, принятых Организацией Объединенных Наций.-0-