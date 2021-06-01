Около 100 белорусских десантников примут участие в учении "Славянское братство"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады отправились в Новороссийск для участия в российско-белорусско-сербском тактическом учении "Славянское братство - 2021", которое пройдет с 8 по 19 июня. На Раевский полигон направились около 100 белорусских десантников, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
В ходе учения будут отработаны вопросы совместных действий по борьбе с терроризмом подразделений вооруженных сил Беларуси, Росси и Сербии.
Этапами учения предусмотрено десантирование личного состава и грузов, преодоление водных преград, беспарашютное десантирование и боевые стрельбы.
Планируется, что военнослужащие обменяются опытом при выполнении условных контртеррористических задач, в том числе в условиях информационного воздействия, повысят уровень взаимодействия между подразделениями.-0-