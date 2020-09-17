Около 100 добровольцев включат в исследование российской вакцины против коронавируса в Беларуси

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В исследование российской вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" с белорусской стороны планируют включить около 100 участников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Желающие принять участие в вакцинации могут подавать заявки на сайтах организаций здравоохранения, которые выбраны в качестве исследовательских центров. Речь идет о восьми учреждениях здравоохранения. В Минске это 1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района, 4-я городская поликлиника, 5-я городская клиническая поликлиника, 14-я центральная районная поликлиника Партизанского района, 19-я центральная районная поликлиника Первомайского района, 28-я районная поликлиника. В исследование также включены Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница и Витебская областная клиническая больница.

Исследование вакцины "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Испытание будет частью крупномасштабного исследования, проводимого на территории России.-0-

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