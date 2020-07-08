Около 11,4 тыс. абитуриентов планируют сдать ЦТ по химии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 11,4 тыс. абитуриентов планируют сегодня сдать централизованное тестирование по химии, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

ЦТ традиционно начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременно прибывать к пунктам ЦТ - не позднее чем за полчаса до начала испытания. Это позволит без спешки пройти регистрацию. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить с собой мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения заданий. За нарушение абитуриент будет удален из аудитории и не сможет в этом году сдать ЦТ по предмету даже в резервный день.

Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому итоговые баллы за тесты будут зависеть исключительно от подготовки самого абитуриента.

Следующее ЦТ - по физике - пройдет 10 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-