15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 120 беженцев в ТЛЦ согласились вернуться домой по программе помощи МОМ. Об этом журналистам сообщила координатор по вопросам коммуникации Международной организации по миграции Ольга Борзенкова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 38-й день для беженцев на границе в транспортно-логистическом центре. Здесь около 800 человек, 40% из которых - женщины и дети.

С технической миссией здесь работали представители МОМ. Они предложили беженцам отправиться домой по программе МОМ по добровольному возвращению на родину и реинтеграции. Соответствующие заявки заполнили около 120 человек.

Ольга Борзенкова отметила, что программа предусматривает различную помощь. В том числе в подготовке документов, сопровождении людей до аэропорта, а при возвращении на родину им организуют трансфер до конечной точки маршрута. "Также оказываем им небольшую финансовую поддержку. Выдаются карманные деньги на время поездки, а для наиболее уязвимых категорий оказывается поддержка для успешной реинтеграции на родине, например, поддержка бизнеса или бизнес-идеи, закупка оборудования", - отметила она.

"Вернуться домой они смогут в течение 2-3, максимум 4 дней. На прошлой неделе мы вернули 25 человек. Буквально на третий день для них был организован перелет. Те, кто сегодня записался на программу, уже завтра смогут поехать в Минск, а дальше мы с ними будем работать и подбирать перелеты", - рассказал старший координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций Международной организации по миграции Мохамед Рефаат.

Большинство из тех, кто сегодня заполнил заявки, - это граждане Ирака, а также есть из Ирана.

Представители МОМ планируют продолжить собирать заявки на возвращение домой от беженцев в ТЛЦ. Посещают пункт размещения представители организации еженедельно. Кроме того, запущена для беженцев горячая телефонная линия на эту тематику. -0-