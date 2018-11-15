15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 13 тыс. новобранцев планируется отправить в войска в нынешний призыв. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления - начальник отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Олег Позняк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня начинается отправка нового пополнения в войска со всех сборных пунктов. Завершится она 30 ноября. "На укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 13 тыс. призывников. Отправка будет производиться в Вооруженные Силы, транспортные войска, внутренние войска МВД, органы пограничной службы и государственной безопасности, - сообщил Олег Позняк. - В первый день будет направлено для прохождения службы около 1,2 тыс. призывников. Около 250 человек из них призваны военными комиссариатами Минска и Минской области - они пополнят ряды соединений и воинских частей Сил специальных операций, сухопутных войск, Минской военной комендатуры, внутренних войск и органов государственной безопасности".

Церемония присяги у нового пополнения пройдет 15 декабря. Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки, будет осуществлено в соответствии с законодательством в течение ноября.

Олег Позняк отметил, что призыв на срочную военную службу и службу в резерве обеспечивает выполнение гражданами страны установленной законодательством воинской обязанности. "Вызову на призывные комиссии осенью этого года подлежат около 70 тыс. призывников. Сейчас в военкоматах завершается медицинское освидетельствование. Всего призывными комиссиями принято около 50 тыс. решений. Предоставлено более 25 тыс. отсрочек, по большей части они давались для продолжения обучения - более 85%, - сказал он. - Должностные лица воинских частей и военкоматов завершили плановую работу по изучению и отбору призывников для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований".-0-