Около 160 млн российских рублей выделит СГ в 2019 году на медпомощь пострадавшим от аварии на ЧАЭС

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 160 млн российских рублей планируется выделить из бюджета Союзного государства Беларуси и России в 2019 году на оказание медпомощи белорусам и россиянам, пострадавшим от последствий катастрофы на ЧАЭС. Об этом сообщила председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович сегодня во время посещения Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Министерства здравоохранения Беларуси прибыли в Гомель для мониторинга реализации мероприятия СГ "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

"Когда на кону поставлено здоровье людей, философствовать не приходится. Главная задача не только медиков, но и, наверное, политиков и депутатов - максимально оказать помощь гражданам, которые столкнулись с тем или иными проблемами состояния здоровья, и минимизировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС", - подчеркнула Галина Филиппович.

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека - единственная в республике площадка, на которой с 2016 года реализуется этот проект. Здесь при поддержке СГ бесплатно получают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, пострадавшее вследствие аварии население и другие категории граждан. С российской стороны к теме подключены Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России, Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук.

"Это достойная кооперация, которая только усиливает возможности и потенциал каждого медицинского центра, повышая качество и уровень услуг", - отметила председатель комиссии. По словам Галины Филиппович, такие проекты позволяют специалистам обмениваться опытом, проводить совместные исследования, внедрять новые технологии.

К примеру, на перспективу обозначены два направления, которые планируется освоить в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. "Это открытие нового отделения ядерной медицины, которое максимально помогло бы онкобольным, и освоение прогрессивной методики лечения стволовыми клетками. При этом важно обеспечить доступность людям такого рода медицинской помощи, приблизив прогрессивные технологии в областные города", - резюмировала парламентарий.-0-