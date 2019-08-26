Около 2 тыс. мультибордов появятся в школах до конца 2020 года

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца 2020 года в белорусских школах появятся около 2 тыс. мультибордов - интерактивных панелей, которые используются при обучении. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" по итогам доклада Президенту рассказал министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Мы с этого года серьезно начинаем централизованные закупки для оснащения школ мультибордами производства "Горизонта". Порядка 2 тыс. мультибордов поставим в школы до конца 2020 года. А нахождение этого приспособления должно нести содержание и наполнение", - пояснил Игорь Карпенко.

При этом Минобразования выходит на серьезный контакт с айтишниками из Парка высоких технологий. "Мне, например, как для историка, было бы интересно, если бы у нас появился контент по каким-то ключевым историческим событиям. К примеру, Грюнвальдская битва. Почему бы не сделать какую-то интерактивную игру, которую можно было бы в процессе урока разыграть - как разворачивалась битва, как сражались войска с двух сторон", - отметил министр.

"Ведь что такое успешный урок - это когда различные виды деятельности сменяют друг друга, и внимание ребенка постоянно сконцентрировано на учебном материале. Если это один вид деятельности, то через какое-то время притупляется внимание", - добавил он. Когда деятельность чередуется, ребенок постоянно находится в состоянии интеллектуальной работы.-0-