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Общество
14 октября 2019, 11:53

Около 2 тыс. военнослужащих государств - членов ОДКБ участвуют в учениях "Поиск-2019"

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Барановичский район /Кор. БЕЛТА/. Специальное учение с силами и средствами разведки государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Поиск-2019" пройдет с 14 по 18 октября в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Учения пройдут на четырех полигонах - Обуз-Лесновском, Домановском, Чепелево и Осиповичском. Свое мастерство и боевую выучку здесь продемонстрируют военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего задействовано около 2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.

К участию в "Поиске-2019" привлечены штатные силы и средства разведки Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР), подразделения войсковой, специальной, радиоэлектронной, воздушной, инженерной, артиллерийской и радиационной, химической и биологической разведки, общевойсковых подразделений, авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси, а также подразделения МВД и МЧС республики.

В ходе учения будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки при локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Участники отработают практические действия по подготовке и выводу в назначенные районы разведывательных подразделений наземным, воздушным и другими способами (в том числе ночью), организации засад, блокирования незаконных вооруженных формирований и освобождения населенных пунктов.

Главной целью мероприятия является отработка слаженности действий органов управления разведкой коллективных сил ОДКБ, повышение их оперативной совместимости при выполнении задач по предназначению. "Поиск-2019" проводится в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019" и в соответствии с планом подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.-0-

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