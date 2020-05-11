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11 мая 2020, 12:43

Около 200 фотографий с историями о героях войны пополнят национальный альбом памяти

Фото БРСМ
Фото БРСМ
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 фотографий с историями о ветеранах поступило для пополнения веб-версии национального альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"Виртуальную версию национального альбома Белорусский республиканский союз молодежи запустил 5 мая. Этот онлайн-проект вызвал большой интерес. Многие белорусы откликнулись на инициативу рассказать о героях своей семьи. Только за праздничные дни к нам поступило около 200 фронтовых историй. Каждая из них дорога не только конкретной семье, но и в целом имеет огромную ценность для сохранения памяти о Великой Победе", - отметила Александра Луговская.

Ученик средней школы №67 Минска Глеб Гиль рассказал о своем прадеде Петре Ивановиче Купцове. В составе 24-го отдельного танкового полка он в 1939 году участвовал в освобождении Западной Беларуси, с ноября 1939-го по март 1940 года - в советско-финской войне. Он участник Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 года, в результате которой была освобождена Феодосия и весь Керченский полуостров. Был убит 27 февраля 1942 года во время наступления советских войск в районе Ак-Монайских позиций.

Дедушка старшей медицинской сестры педиатрического отделения Толочинской центральной районной больницы Марии Василевской Владимир Семенович Василевский был призван на фронт в 1941 году в 131-й стрелковый полк, затем направлен в 152-й армейский запасной стрелковый полк 2-й ударной армии. Воевал на Волховском, Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. Награжден медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Ученица средней школы №9 Слуцка Ольга Романенко рассказала о своем прапрадедушке - Герое Советского Союза Александре Фомиче Романенко. Он участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 11 февраля 1945 года гвардии подполковник Александр Романенко в районе населенного пункта Нидер-Гроппе (Германия) со взводом саперов на двух танках стремительно прорвался в тыл противника, захватил мост через реку Бубр и удержал его. Под сильным огнем противника 18 апреля 1945 года произвел разведку реки Шпрее, отыскал броды и обеспечил переправами части корпуса.

Прабабушка ученика средней школы №67 Минска Арсения Авсянского Антонина Петровна Ткачева (Радкевич) ушла на фронт в 1942 году санинструктором в 78-ю отдельную Сталинскую бригаду добровольцев-сибиряков. Вынесла с поля боя более 60 солдат и офицеров. Участвовала в Курской битве. Награждена орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".

Учительница начальных классов средней школы №8 Кричева Елизавета Фроленкова прислала историю двоюродного прадедушки Михаила Александровича Толкачева, который всю войну служил в летных войсках, принимал участие в операциях по освобождению Беларуси. Имеет медали "За отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", "За победу над Японией". В мирное время стал летчиком-инженером, получил ордена "Знак Почета" и три ордена Красной Звезды. Вышел в отставку в звании полковника.

Молодежную инициативу о создании национального альбома памяти к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 2019 года на площади Победы в Минске поддержал Президент. Во время молодежного марафона "75" активисты БРСМ собрали уникальный хроникально-документальный материал о воинах-освободителях, партизанах-подпольщиках, тружениках тыла - уроженцах нашей страны. Альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы" с фотографиями и краткими историями освободителей Беларуси был создан ко Дню Независимости. Его неотъемлемой частью стало мультимедийное приложение. В юбилейный год Победы союз молодежи продолжил собирать истории. Так родилась идея виртуального альбома памяти. Веб-версия "Беларусь помнит. Родные лица Победы" состоит из стилизованных страниц с изображением героев, содержит их краткие биографии. Главный слоган проекта - "Беларусь помнит. Помним каждого". Создание виртуального альбома будет продолжено. Вся необходимая информация для желающих поучаствовать в проекте размещена на площадке online-albom.by.

"Каждый посетитель портала сможет поучаствовать в наполнении виртуального альбома, - подчеркнула завотделом. - Для этого на адрес электронной почты ncalbom@gmail.com необходимо отправить фотографию с информацией о герое своей семьи - участнике Великой Отечественной войны. При этом следует написать его полное имя, указать место и дату рождения, воинское звание, годы службы, места сражений, перечислить, какими орденами и медалями награжден. В письме обязательно нужно рассказать немного и о себе: как зовут, где работаете или учитесь". Александра Луговская добавила, что сегодня активно обрабатываются предоставленные хроникально-документальные материалы для их скорейшего размещения в веб-версии альбома.

Национальный альбом стал частью республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка.-0-

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