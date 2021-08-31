Около 25 тыс. нарушений охраны труда устранено по требованию профсоюзов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию профсоюзов устранено около 25 тыс. нарушений охраны труда. Такая информация прозвучала при подведении итогов работы за полгода технической инспекции труда Федерации профсоюзов, сообщает БЕЛТА.

"Предотвращены тысячи потенциальных несчастных случаев. Как показывает наша практика, в сфере охраны труда не бывает незначительных нарушений - каждая недоработка, сама по себе или вместе с другими, может привести к трагедии", - подчеркнул главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.

Работа с социальными партнерами в этом вопросе позволила несколько снизить показатели производственного травматизма. Тем не менее несчастные случаи по-прежнему фиксируются в большинстве сфер экономики. Так, за первое полугодие 320 человек были тяжело травмированы, 56 погибли. Наиболее сложная ситуация - в сфере сельского хозяйства, строительства и жилищно-коммунальной сфере.

"При этом, как и в предыдущие годы, одна из наиболее частых причин несчастных случаев - игнорирование требований охраны труда самими потерпевшими. Нередко к трагедии приводит и то, что руководители и ответственные специалисты не выполняют свои обязанности по охране труда и не в полной мере обеспечивают необходимый регламент работы, в том числе допускают сотрудников к работе без необходимого обучения, стажировки, допускают использование неисправного оборудования, не контролируют должным образом состояние работников", - рассказал Павел Манько.

Технические инспекторы ФПБ принимают участие в расследовании несчастных случаев. Главная задача - защитить интересы работников. "В коллективном договоре, как правило, содержатся нормы о дополнительных компенсациях для тех, кто потерпел на производстве. Большинство договоров гарантирует работнику получение единовременной материальной помощи в размере одного среднего заработка за каждый процент потери трудоспособности. Но в некоторых случаях наниматели по тем или иным причинам задерживают эти выплаты. Для защиты своих интересов работникам в таких ситуациях необходимо обратиться в отраслевой профсоюз или в национальный профцентр", - напомнил главный технический инспектор Федерации профсоюзов.-0-