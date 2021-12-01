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01 декабря 2021, 13:56

Около 250 тыс. инвалидов в Беларуси ежегодно получают техсредства реабилитации

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 250 тыс. людей с инвалидностью в Беларуси ежегодно получают технические средства реабилитации. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Иван Лавринович во время круглого стола "Внедрение новых технологий в протезировании и изготовлении средств реабилитации" в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвовали представители общественных объединений инвалидов, которые с заместителем министра обсудили обеспечение средствами индивидуальной реабилитации людей с инвалидностью.

"Порядка 250 тыс. человек в Беларуси обеспечиваются техническими средствами реабилитации. На эти цели расходуется более Br50 млн. Почти все средства реабилитации бесплатны, только порядка 30-40% - на льготных условиях, то есть человеку приходится доплачивать", - рассказал Иван Лавринович.

Инвалиды I группы обеспечиваются 33 средствами бесплатно, в том числе инвалидными креслами-колясками (средняя стоимость кресла-коляски - Br1450). Еще 22 средства реабилитации предоставляются с льготами (с оплатой 10-50% стоимости). Инвалиды II группы получают бесплатно 20 наименований из перечня, еще 21 им предоставляется на льготных условиях. Инвалиды III группы обеспечиваются 9 средствами реабилитации бесплатно.

Из 64 средств реабилитации, предназначенных для детей-инвалидов, 54 выдаются бесплатно, в том числе такие дорогостоящие, как кресла-коляски всех типов, аппараты для искусственной вентиляции легких, трехколесный велосипед, протезы, ортезы, ортопедическая обувь, слуховые аппараты. Остальные 10 средств реабилитации выдаются на льготных условиях.

С 2007 года, когда был утвержден государственный реестр, количество наименований включенных в него средств реабилитации увеличилось на 25%. Сегодня в нем насчитывается 72 средства.

"Линейка этой продукции с каждым годом растет, особенно инновационных средств, потому что работает собственное конструкторское бюро. Силами протезного завода мы обеспечиваем 70% от общего количества (необходимых средств реабилитации. - Прим. БЕЛТА), - добавил замминистра. - На следующий год запланировано порядка 25 новых разработок, которые уже прошли апробацию в поликлиниках, больницах, берут их и общественные объединения инвалидов".

Иван Лавринович подчеркнул: у отечественных разработок качество на уровне европейских, а цена при этом ниже. И привел в пример случай, когда мальчику-мигранту из ТЛЦ на белорусско-польской границе именно наши врачи модернизировали устаревший протез.

Белорусские коляски и другие средства реабилитации экспортируются в Азербайджан, налаживаются поставки в Россию, Узбекистан, Армению.

Присутствовавшие на мероприятии могли убедиться в перечисленных достижениях: в центре была организована выставка продукции, создаваемой его специалистами и мастерами, с акцентом на новейшие разработки.-0-

Фото Андрея Покумейко

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