Около 300 заявок из 40 стран поступили на литературный конкурс "Нашей Победе - 75!"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 заявок из 40 стран поступили на международный литературный конкурс "Нашей Победе - 75!", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец на полях XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки.

"Конкурс проводится Министерством информации, Союзом писателей Беларуси, Общественной Палатой Союзного государства. На него пришло уже около 300 заявок из 40 стран, в том числе из России, США, Франции, Сербии. Прием заявок завершится 1 апреля. Итоги мы планируем подвести накануне 9 мая. Победителей ожидают награды, а всех участников - соответствующие сертификаты", - рассказал Николай Чергинец.

По его словам, значение писателей в сохранении правды о войне и ее героях велико. "Мы не должны позволить распространиться лживым утверждениям о событиях Великой Отечественной. Роль писателей в том, чтобы правда всегда была на поверхности", - отметил председатель объединения.

Конкурс проводится в трех номинациях: рассказ (не более пяти страниц), стихи (не более трех произведений), эссе (не более трех страниц). В нем могут участвовать все желающие, независимо от возраста, места жительства и гражданства. Допустимо представлять работы в соавторстве (не более трех человек, указывать все контактные данные обязательно).

Принимаются только ранее не опубликованные произведения на русском или белорусском языках. Публикацией считается обнародование в любом виде, включая размещение в интернете. Работы принимаются с пометкой "на конкурс". С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства информации.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом - США.

Сегодняшняя программа форума будет особенно интересна родителям и детям, которые смогут принять участие в многочисленных мероприятиях и презентациях детской литературы. Пройдут театрализованные постановки по книгам различных авторов, интерактивные чтения, литературные квесты, мастер-классы, состоится дискуссия с демонстрацией новых форматов книг. Будут также подведены итоги акции "Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть Беларусь через 10 лет", организаторами которой являются Министерство информации и Министерство образования. Пятый день выставки завершится награждением участников книжного форума за лучшие экспозиции.-0-