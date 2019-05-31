Около 3,5 тыс. курильщиков оштрафованы в январе-апреле в Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре месяца этого года штрафы за курение в неположенных местах заплатили около 3,5 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в МВД.

В 2018 году по стране по ст. 17.9 КоАП к ответственности привлечены более 11,5 тыс. человек, подавляющее большинство протоколов составили сотрудники органов внутренних дел.

В Беларуси с 27 июля вступит в силу декрет №2, которым ужесточается антитабачное законодательство. Закурив в подъезде, лифте, рабочем кабинете можно будет получить внушительный штраф - до 4 базовых величин (базовая величина сейчас Br25,5). "Под запретом также рынки, торговые центры, спортивные лагеря, пляжи и остановки общественного транспорта, - рассказала заместитель начальника отдела управления профилактики МОБ МВД Ольга Соколовская. - Всеми любимые летние террасы и заведения общепита теперь становятся зонами, свободными от курения. В кафе и ресторанах можно будет курить в специально отведенных местах или комнатах".

Кроме того, особое внимание уделено защите здоровья детей. Если раньше курение на детской площадке было не запрещено, то теперь отвечать рублем придется как курящим взрослым, так и тем, чьи дети (до 16 лет) были замечены за этим занятием. При этом за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 9.4 КоАП) размер штрафа может быть до 10 базовых. Что касается приватных территорий, курение в собственной машине в присутствии детей до 14 лет также наказуемо штрафом. Электронные сигареты приравнены к обычным: несовершеннолетним запрещена продажа не только табачных изделий, но и жидкостей для электронных систем курения.

31 мая отмечается Всемирный день отказа от курения, которому в этом году исполняется 30 лет. Ежегодно информационную кампанию проводит не только Всемирная организация здравоохранения, но и все ведомства, которые имеют отношение к этой проблеме. Сегодня курение самая распространенная и пагубная привычка во всем мире, включая Беларусь. Каждый год на земном шаре умирают около 4 млн человек от болезней, связанных с курением. По статистике, в Беларуси курит более половины взрослого населения.-0-