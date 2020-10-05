5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 350 предложений по изменению Конституции страны внесли белорусы за три дня. Об этом депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Свилло рассказал в новостном выпуске на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Палата представителей разместила на своем сайте объявление о приеме предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь 2 октября. Тема актуальна до 25 октября.

По словам Виктора Свилло, активность граждан приятно удивляет. "К обеду 5 октября уже было порядка 350 предложений от граждан. Очень интересные предложения. Конечно, они не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бери и применяй в Конституции. Люди пишут и высказывают свои желания. И задача парламента - обработать это все. В данном случае парламент выступает как агрегатор. Все предложения, которые простые граждане направляют нам, должны быть определенным образом сгруппированы, обработаны. Впоследствии должен быть выдан некий итоговый продукт, скажем, юридического характера. Но это уже будут предложения парламента", - сказал он.

Парламентарий поблагодарил всех людей, которые присоединяются к этой работе. Он подчеркнул, что депутаты обобщат и проанализируют собранные материалы. "Я хотел бы предостеречь от разочарований тех наших авторов, которые могут не увидеть своих предложений. В том или ином виде они будут учтены при работе и в итоговом продукте, естественно, найдут свое отражение", - резюмировал Виктор Свилло.-0-