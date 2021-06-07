Около 36 тыс. пользователей оценивают госорганизации на портале Минсвязи

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 36 тыс. пользователей оценивают госорганизации на портале рейтинговой оценки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

Портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения и (или) осуществляющих административные процедуры, функционирует в сети Интернет. Для удобства пользования данного портала гражданами работает его мобильная версия.

На сегодня на портале зарегистрировано более 13,5 тыс. организаций и около 36 тыс. пользователей, заполнено свыше 134 тыс. анкет.

Портал преимущественно ориентирован на граждан. Он предоставляет им удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы госорганизаций, каждая из которых может быть оценена по пятибалльной шкале по следующим критериям: простота и понятность процесса получения услуги, доступность информации о порядке ее получения, соблюдение установленного срока предоставления услуги, вежливость и доброжелательность сотрудников.

Оставить свою оценку о качестве работы государственных организаций может каждый гражданин Беларуси. Для этого нужно зарегистрироваться на портале. Без регистрации можно просмотреть сформированный рейтинг организаций, любую графическую информацию в разделе "Инфографика" или принять участие в размещенных на портале опросах.

На сайте Минсвязи создан специальный баннер с подробной информацией о портале рейтинговой оценки. Министерство связи и информатизации предлагает всем воспользоваться возможностями портала рейтинговой оценки государственных организаций.-0-