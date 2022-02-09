Около 60 км и 38 этапов: спасатели посоревнуются в многоборье в Брестской области

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 9-11 февраля пройдут республиканские соревнования по многоборью среди спасателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС Борис Василенко.

Соревнования пройдут на территории областного центра и Брестского района. В турнире примут участие девять команд. В состав входят по шесть спасателей-универсалов. За звание сильнейших поборются представители шести областей и Минска, республиканского отряда специального назначения "Зубр" и Университета гражданской защиты МЧС. За три дня им предстоит пройти около 60 км и преодолеть 38 этапов. Каждое задание связано с решением профессиональных задач сотрудников МЧС. Программа держится в строжайшем секрете. Команды не знают, какие задачи им придется выполнять. Координаты и следующее задание они получат только тогда, когда завершат предыдущий этап.

Большинство испытаний запланированы на природе, будут задействованы и городские локации. "Старт намечен в деревне Черск, а финиш - в Брестской крепости. Участники будут выполнять задания, связанные со спасением человека в экстремальной ситуации, например на высоте, в воде, при ДТП. Этапы будут как дневные, так и ночные. Допустим, в первый день будет 21 локация. Во сколько спасатели закончат и остановятся на ночевку, мы не можем предугадать", - сказал Борис Василенко. Участники обустроят для себя лагерь для ночевки. К слову, один из конкурсов - приготовление горячего обеда на всю команду.

Для программы соревнований подбирали ситуации, с которыми спасатели нередко сталкиваются в работе. Есть и такие, которые могут произойти в исключительном случае. При подборе заданий организаторы опирались не только на профессиональный опыт, но и просматривали шоу по выживанию в экстремальных условиях. "Главная задача - найти человека, спасти ему жизнь, оказать первую помощь и передать медикам", - пояснил собеседник.

Команду-победительницу определит судейская коллегия, оценив итоги прохождения всех этапов соревнования.-0-