24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 фур доставят оборудование для церемонии открытия II Европейских игр в Минске, сообщил журналистам технический продюсер церемоний открытия и закрытия игр, представляющий компанию "Арт Сити 5", Сергей Калинников, передает корреспондент БЕЛТА.

Организация подобных шоу всегда масштабна, отметил Сергей Калинников. Планируется завезти оборудование общим весом несколько сотен тонн. "Десять фур уже приехали - это примерно 70 т оборудования. Планируется еще около 60 фур", - рассказал он.

В настоящее время специалисты заняты на одном из наиболее важных и сложных этапов монтажа - подвесе тросовой разводки, конструкции, позволяющей артистам и объектам летать. Это решение разрабатывалось специально для церемонии. Следующий этап - монтаж ферм для светового и звукового оборудования, который начнется 27 мая. По периметру стадиона будет висеть более 1 тыс. световых голов. Планируется установить около 3 тыс. кв.м экранов, поворотные сцены, подъемные механизмы.

На стадионе укладывается специальное защитное покрытие белорусского производства, позволяющее закрывать травяной покров без ущерба для него. На данный момент укрыты беговые дорожки.

К техническому прогону приступят 15 июня, генеральный прогон со зрителями состоится 19-го.

Демонтаж оборудования церемонии открытия планируется начать сразу после того, как последний зритель покинет стадион. В 14.00 22 июня спортсмены могут начинать тренировки на "Динамо". -0-