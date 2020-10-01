Октябрь в этом году ожидается теплее обычного - Белгидромет

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрь в этом году ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы (норма - плюс 6-8). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (36-66 мм)", - сказали в Белгидромете.

В октябре температура воздуха быстро понижается от первой декады к третьей. В северо-восточной части Беларуси в первой декаде происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через отметку в плюс 8 градусов в сторону понижения (начало отопительного сезона), в юго-западной - во второй декаде. В третьей декаде октября на большей части территории страны происходит переход через отметку в плюс 5 градусов (окончание вегетационного периода). В 74% лет за весь период метеонаблюдений в Беларуси самой теплой была первая декада, примерно один раз в 5 лет - вторая и только раз в 30 лет - третья.

Среднемесячная температура воздуха в октябре составляет от плюс 5,6 на северо-востоке до плюс 8,3 на юго-западе и по сравнению с сентябрем понижается на 5-6 градусов. В зависимости от характера развития атмосферных процессов в отдельные годы она может заметно отклоняться от климатической нормы. Наиболее холодным (ниже нормы на 3-4 градуса) был октябрь 1946, 1951, 1976 и 1992 годов. Наиболее теплым (выше нормы на 2-3 градуса) - октябрь 1967, 2008 и 2019 годов.

Ночью температура воздуха в среднем находится в пределах от плюс 2 до 4 градусов выше нуля, днем бывает 9-12 градусов тепла. В периоды похолоданий ночью воздух выхолаживается до нуля - минус 5, днем температура не превышает 3-7 градусов выше нуля. Абсолютный минимум температуры воздуха был зарегистрирован в ночь на 31 октября в 1966 году на метеостанции Езерище Витебской области и составил минус 19,8. Абсолютный максимум был отмечен днем 7 октября в 1893 году в Мозырском районе и достигал плюс 27,7 градуса.

В октябре отмечается 11-19 дней с осадками. От года к году месячная сумма осадков значительно колеблется. В дождливые месяцы сумма осадков может превышать норму в 2-5 раза и достигать 100-250 мм, в засушливые - уменьшаться до 1-10 мм. Максимальное количество осадков за октябрь отмечено в 1974 году в Бресте - 248 мм (климатическая норма - 37 мм). В октябре 2000 года в Гродно осадков вообще не отмечалось.

Во второй или третьей декаде месяца иногда выпадает первый снег, который, как правило, тает. Только в случае очень ранней зимы в третьей декаде устанавливается снежный покров, исключая крайние южные и западные районы (там самые ранние сроки - начало ноября).

В октябре в течение 10-14 дней отмечаются туманы. Грозы в этом месяце - явление редкое: в среднем по стране бывают один раз в 3-10 лет. В конце месяца один раз в два года отмечаются гололедные явления и изморозь.-0-

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