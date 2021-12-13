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13 декабря 2021, 16:31

"Он ушел счастливым человеком": белорусы попрощались с Михаилом Финбергом

Михаил Финберг. Фото из архива
Михаил Финберг. Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданская панихида по Михаилу Финбергу прошла сегодня в Белорусской государственной филармонии, где собрались все, кто работал с народным артистом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большая утрата для нас всех. Величайший учитель, человек, который действительно научил нас всему, что должен знать каждый музыкант, - отметил солист Национального академического концертного оркестра Беларуси Дмитрий Кочеровский. - Все самое хорошее, что он мог нам сказать как старший, он говорил. Я помню нашу последнюю встречу, которая была перед концертом в Могилеве. Мы как раз проходили программу, изучали новые песни. Были большие планы, разговоры о "Славянском базаре", о Молодечно. Маэстро, может, не всегда что-то говорил, но делал так, что мы понимали. Михаил Яковлевич закалил нас, научил быть ответственными за свои слова, поступать по отношению к работе честно, правильно, и мы всегда пели искренне, от души".

Уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Александр Румак сказал, что Михаил Финберг был примером для многих. "Михаил Яковлевич внес большой вклад в развитие белорусской культуры, пропагандировал отечественную музыку. Большая потеря, ведь он отдавал себя для развития, сохранения традиций нашей музыки. Его оркестр нес белорусское искусство не только в нашей родной стране, но и далеко за ее пределами", - подчеркнул он.

"Главное, о чем всегда говорил Михаил Яковлевич - быть на сцене честным, неподдельным, искренним, и он был прав. Мы все знаем, что он был строгим, но одновременно ранимым, внимательным профессионалом с большой буквы. В нем сочетались все качества настоящего музыканта, руководителя большого коллектива, и он был не только наставником, но и настоящим отцом. Ему благодарны не только музыканты и артисты, которым он подарил творческую жизнь, открыл большую сцену, но еще и тысячи преданных поклонников настоящей профессиональной музыки", - поделился певец Юрий Ващук (Тео).

По его словам, маэстро всегда желал, чтобы в белорусском музыкальном искусстве было больше профессионалов. "Сегодня людей такого высокого полета, большого масштаба мало. Нужно ценить их, при жизни одаривать вниманием. Безусловно, это невосполнимая утрата для нашей страны, но я уверен, что он ушел счастливым человеком, потому что в свою очередь он сделал очень многих счастливыми", - уверен Юрий Ващук.

"Мы потеряли талантливого человека, мастера своего дела. Как мы будем без него отмечать "Полесские встречи", "Музы Нясвіжа", "Заслаўе", "Узденскую осень"? Он был инициатором многих мероприятий, он - легенда, и мы всегда будем чтить его память", - сказала первый заместитель главного управления культуры Миноблисполкома Татьяна Хмель.

Директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий подчеркнул, что труд для Михаила Финберга никогда не был работой: "Михаил Яковлевич - один из отцов "Славянского базара", потому что тогда, когда еще никто не знал, как все это организовывать, Михаил Финберг, Игорь Лученок придумали все это. Сейчас многие знают, как это работает, но тогда это было рискованно. Этот напор помогал ему по жизни. Он был гениальным организатором, который загорался идеей своего действия и не позволял фальши. На голой базе он мог создать коллектив, который знают во многих странах мира. Михаил Яковлевич - признанный гений, и память о нем будет вечна".

"Практически с момента основания филармонии началась дружба с маэстро, с его оркестром, - рассказала директор Могилевской областной филармонии Светлана Ефимук. - Михаил Яковлевич стоял у истоков основания фестиваля "Золотой шлягер", и первые концерты проходили только в сопровождении его коллектива. Его профессионализм и чутье делали все концерты яркими и незабываемыми. Последнее выступление коллектива, которым столько лет руководил маэстро, прошло в Могилеве, но, к сожалению, уже без великого дирижера. Для меня он запомнится ярким, неординарным человеком. С ним было сложно, но и легко: он умел увлечь таланты и поставить на место, если это нужно. Воздвигнул великое оркестровое искусство на высокий пьедестал. Он заставлял гордиться и уважать музыку".

О смерти Михаила Финберга стало известно 11 декабря. Он скончался на 75-м году жизни.-0-

Маркевич: уход Михаила Финберга является невосполнимой утратой для белорусской культуры

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