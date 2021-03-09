Онкопациенты с 20 марта могут подключиться к вебинарам с участием психолога

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл вебинаров для онкопациентов под руководством психолога, руководителя программы психологической помощи Центра поддержки онкопациентов "Во имя жизни" стартует 20 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на центр поддержки.

На первой онлайн-встрече будут обсуждаться такие темы, как страх рецидива рака, события и факторы, связанные с этим, профессиональная помощь. Вебинар пройдет в прямом эфире на платформе Zoom. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Последующие мероприятия будут посвящены убеждениям, которые поддерживают страхи и тревоги, ценностям, помогающим в преодолении страха рецидива рака, а также релаксации и медитации.

В Центре поддержки онкопациентов подчеркнули важность подобных встреч. "Из всех болезней злокачественные новообразования вызывают наибольший страх. Рак - коварная болезнь, которая начинается скрыто и долгое время может себя не обнаруживать. А когда онкопатология установлена, может оказаться, что организму нанесен большой и непоправимый ущерб. И пациент задает себе, врачам, психологам, близким вопросы, которые касаются течения болезни, страха страдания, беспокойства за своих близких, смысла жизни и многих других. Отсутствие в словах врачей гарантий полного выздоровления усиливает тревогу и душевное напряжение из-за неопределенности будущего. При этом проблему страха рецидива рака переживает не только сам пациент, но и его близкие и друзья", - рассказали в центре.-0-