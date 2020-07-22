Онкослужба Беларуси соответствует мировому уровню - американский эксперт

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 22 июля 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:30 Более половины нарушений в торговле пищевой продукцией касается маркировки - Госстандарт Общество
16:14 Необходимо индивидуально работать с освобождающимися из мест лишения свободы - Генпрокуратура Общество
16:14 Самый результативный волейболист регулярной стадии минувшего чемпионата перешел в "Строитель" Спорт
16:08 ФСБ РФ предотвратила теракт в Нальчике В мире
16:02 "Белавиа" с 30 июля возобновляет полеты в Армению Общество
15:58 БелАЭС оснащена необходимыми системами безопасности - директор научно-технического центра Экономика
15:55 Конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам - КС Политика
15:55 КС: конституционная законность - необходимое условие для всех общественно-политических сил на выборах Общество
15:39 Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии Общество
15:28 Белорусские волейбольные клубы начнут внутренний сезон в сентябре Спорт
15:14 Лабораторию по расфасовке контрафактных стероидов обнаружили в Минске Происшествия
15:14 Правительство Украины одобрило ее выход из еще двух соглашений СНГ В мире
15:13 В Могилеве легковушка столкнулась с автобусом, один из водителей погиб Происшествия
15:10 Минздрав призывает воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу Общество
15:08 Онкослужба Беларуси соответствует мировому уровню - американский эксперт Общество
15:07 Электронная ярмарка вакансий пройдет 24 июля в Витебске Регионы
15:07 Три экипажа-тысячника определились на жатве в Минской области Регионы
15:04 Адаптивный карантин в Украине продлили еще на месяц В мире
15:01 Госстандарт рассказал о нарушениях в торговле продукцией легпрома Экономика
15:01 В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно хранят культурное наследие - Дулова Культура
14:51 "Забег отважных" пройдет в парке Победы 23 августа Регионы
14:49 "Красный мозырянин" начал поставлять сладости в Казахстан Экономика
14:41 Контейнерный поезд с белорусскими пиломатериалами отправится в Китай 24 июля Экономика
14:27 Беларусь возобновила импорт электроэнергии из Украины Экономика
14:20 Под Минском рабочий упал в бетонно-смесительный узел и погиб Происшествия
14:16 Беларусь согласовала проект программы СГ по аварийной готовности и регулированию в атомной энергии Экономика
14:15 В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19 Общество
14:07 Экспорт пиломатериалов через БУТБ в I полугодии вырос на 3% Экономика
14:02 На трассе М6 водитель легковушки уснула за рулем и влетела в автокран Происшествия
14:00 Брифинг "Утверждение конституционной демократии" проходит в БЕЛТА Общество
Все новости
Все новости
Общество
22 июля 2020, 15:08

Онкослужба Беларуси соответствует мировому уровню - американский эксперт

Фото из архива
Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онкологическая служба Беларуси соответствует мировому уровню. Такое мнение высказал генеральный директор биотехнологической компании из Бостона CureLab Oncology, Inc доктор Алекс Шнейдер, передает корреспондент БЕЛТА.

Компания является разработчиком терапевтической ДНК-вакцины против рака "Еленаген". Научно-исследовательский проект по изучению эффективности химиоиммунотерапии был начат в апреле этого года в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и Минском городском клиническом онкологическом диспансере. Изначально планировалось начать вторую фазу клинических исследований вакцины в США и других странах. Но после изучения представленного белорусской стороной научного протокола, а также ознакомления с уровнем онкологических учреждений было решено начать исследования с Беларуси с дальнейшим подключением ведущих мировых онкологических центров.

"За этим решением не стоит ничего кроме профессии. Мы работаем по всему миру. К нам обратились коллеги из Беларуси, которые достаточно аргументированно объяснили, почему их интересует этот проект. Конечно, мы с удовольствием приехали, познакомились, увидели замечательный коллектив, западного уровня медцентры, лабораторное оборудование, стандарты лечения. В Беларуси прекрасные хирурги", - отметил Алекс Шнейдер.

Традиционные методы лечения злокачественных опухолей включают химиотерапию цитостатическими и таргетными средствами, хирургию и лучевую терапию. Эффективность такого лечения зависит от типа опухоли, стадии и доступности терапевтических средств. В ряде случаев традиционных методов оказывается недостаточно для достижения длительной ремиссии, и терапия сопровождается серьезными побочными эффектами. В связи с этим остается необходимость в новых стратегиях лечения, способах увеличения продолжительности и качества жизни. Одно из активно развивающихся направлений медицины представляет иммунотерапия.

Наиболее важное преимущество иммунотерапии перед традиционными методами лечения - активация собственных защитных систем организма с достаточно высокой эффективностью. Основной целью этого вида лечения является задействование ресурсов собственной иммунной системы, ее активация и направленное на опухоль специфическое действие. За последние два десятка лет сформировалось множество направлений иммунотерапии, одним из которых стало использование противоопухолевых вакцин. Противоопухолевые ДНК-вакцины представляют собой генетические конструкции (плазмиды), кодирующие антиген, эффект от которых наступает в организме после вакцинации.

Алекс Шнейдер объяснил принцип действия ДНК-вакцины. "Врач берет шприц и раз в неделю делает укол в мышцу пациенту. После чего в опухоли ее внутренняя структура меняется таким образом, что клетки иммунной системы теперь могут в эту опухоль лучше войти, а войдя - более эффективно работать. А клетки метастатические, наоборот, хуже будут из нее выходить и тем самым хуже давать метастазы", - отметил он.

Специалист уверен, что применение терапевтической ДНК-вакцины "Еленаген" в сочетании с химиотерапией у пациентов с запущенными формами злокачественных опухолей качественно продлит их жизнь.

В проект было решено включить пациентов с запущенными формами злокачественных опухолей. Пациенты на поздней стадии болезни с триплет-негативным раком молочной железы, яичников, желудка и поджелудочной железы с помощью компьютерной программы распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством "Еленаген". Для каждого типа онкологического заболевания группы пациентов будут сравниваться по множеству клинических параметров. В ряде ситуаций можно ожидать значительную регрессию опухоли, при которой появится возможность проведения хирургического лечения. Основным критерием оценки эффективности лечения будет увеличение общей выживаемости пациентов.

На данный момент в научно-исследовательский проект включено 15 из запланированных 160 пациентов. Врачи наблюдают лечебный эффект. Переносимость химиоиммунотерапии в сочетании с "Еленаген" хорошая. Команда ученых, проводящих исследование в Беларуси, поддерживает постоянный контакт и обменивается информацией со своими коллегами из США, Европейского союза и Израиля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
медицина мнения США
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Более половины нарушений в торговле пищевой продукцией касается маркировки - Госстандарт
Марина Попова Необходимо индивидуально работать с освобождающимися из мест лишения свободы - Генпрокуратура
Фото из архива "Белавиа" с 30 июля возобновляет полеты в Армению
Петр Миклашевич КС: конституционная законность - необходимое условие для всех общественно-политических сил на выборах
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии
Фото из архива Минздрав призывает воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу
Главное
Александр Лукашенко во время торжественного открытия Лукашенко: сейчас очень опасный момент, нельзя потерять то, что мы создали
Караник: стабильное снижение количества заболевших COVID-19 наблюдается во всех регионах
Минэнерго подтверждает планы по началу загрузки топлива на первом блоке БелАЭС в августе
В благодарность за труд! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам - КС
В Беларуси приняты четыре новые строительные нормы
В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19
Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии
Шевцов: во время пандемии белорусское государство доказало свою социальную ориентированность
Необходимо индивидуально работать с освобождающимися из мест лишения свободы - Генпрокуратура
Пресс-конференция об оздоровлении и санаторно-курортном лечении пройдет в БЕЛТА 23 июля
Минздрав призывает воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу
ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках уменьшат
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси
"Белавиа" с 30 июля возобновляет полеты в Армению
В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно хранят культурное наследие - Дулова
В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями
Анестезиолог-реаниматолог: мы с достоинством выдержали экзамен, который нам преподнесла жизнь
Минстройархитектуры настроено на конструктивную работу с парком "Великий камень"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.