Онкослужба Беларуси соответствует мировому уровню - американский эксперт

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онкологическая служба Беларуси соответствует мировому уровню. Такое мнение высказал генеральный директор биотехнологической компании из Бостона CureLab Oncology, Inc доктор Алекс Шнейдер, передает корреспондент БЕЛТА.

Компания является разработчиком терапевтической ДНК-вакцины против рака "Еленаген". Научно-исследовательский проект по изучению эффективности химиоиммунотерапии был начат в апреле этого года в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и Минском городском клиническом онкологическом диспансере. Изначально планировалось начать вторую фазу клинических исследований вакцины в США и других странах. Но после изучения представленного белорусской стороной научного протокола, а также ознакомления с уровнем онкологических учреждений было решено начать исследования с Беларуси с дальнейшим подключением ведущих мировых онкологических центров.

"За этим решением не стоит ничего кроме профессии. Мы работаем по всему миру. К нам обратились коллеги из Беларуси, которые достаточно аргументированно объяснили, почему их интересует этот проект. Конечно, мы с удовольствием приехали, познакомились, увидели замечательный коллектив, западного уровня медцентры, лабораторное оборудование, стандарты лечения. В Беларуси прекрасные хирурги", - отметил Алекс Шнейдер.

Традиционные методы лечения злокачественных опухолей включают химиотерапию цитостатическими и таргетными средствами, хирургию и лучевую терапию. Эффективность такого лечения зависит от типа опухоли, стадии и доступности терапевтических средств. В ряде случаев традиционных методов оказывается недостаточно для достижения длительной ремиссии, и терапия сопровождается серьезными побочными эффектами. В связи с этим остается необходимость в новых стратегиях лечения, способах увеличения продолжительности и качества жизни. Одно из активно развивающихся направлений медицины представляет иммунотерапия.

Наиболее важное преимущество иммунотерапии перед традиционными методами лечения - активация собственных защитных систем организма с достаточно высокой эффективностью. Основной целью этого вида лечения является задействование ресурсов собственной иммунной системы, ее активация и направленное на опухоль специфическое действие. За последние два десятка лет сформировалось множество направлений иммунотерапии, одним из которых стало использование противоопухолевых вакцин. Противоопухолевые ДНК-вакцины представляют собой генетические конструкции (плазмиды), кодирующие антиген, эффект от которых наступает в организме после вакцинации.

Алекс Шнейдер объяснил принцип действия ДНК-вакцины. "Врач берет шприц и раз в неделю делает укол в мышцу пациенту. После чего в опухоли ее внутренняя структура меняется таким образом, что клетки иммунной системы теперь могут в эту опухоль лучше войти, а войдя - более эффективно работать. А клетки метастатические, наоборот, хуже будут из нее выходить и тем самым хуже давать метастазы", - отметил он.

Специалист уверен, что применение терапевтической ДНК-вакцины "Еленаген" в сочетании с химиотерапией у пациентов с запущенными формами злокачественных опухолей качественно продлит их жизнь.

В проект было решено включить пациентов с запущенными формами злокачественных опухолей. Пациенты на поздней стадии болезни с триплет-негативным раком молочной железы, яичников, желудка и поджелудочной железы с помощью компьютерной программы распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством "Еленаген". Для каждого типа онкологического заболевания группы пациентов будут сравниваться по множеству клинических параметров. В ряде ситуаций можно ожидать значительную регрессию опухоли, при которой появится возможность проведения хирургического лечения. Основным критерием оценки эффективности лечения будет увеличение общей выживаемости пациентов.

На данный момент в научно-исследовательский проект включено 15 из запланированных 160 пациентов. Врачи наблюдают лечебный эффект. Переносимость химиоиммунотерапии в сочетании с "Еленаген" хорошая. Команда ученых, проводящих исследование в Беларуси, поддерживает постоянный контакт и обменивается информацией со своими коллегами из США, Европейского союза и Израиля.-0-