Онлайн-ярмарки вакансий для белорусов в возрасте от 50 лет проходят по средам

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждую среду Центр активного долголетия (ЦАД) проводит онлайн-ярмарки вакансий для белорусов в возрасте от 50 лет, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Встречи с работодателями проходят в 13.00 на платформе Zoom. Первая состоялась 2 декабря. Ссылка для подключения размещается на сайте ЦАД в разделах "Расписание" и "Новости".

"Задача этих ярмарок вакансий - обратить внимание работодателей на компетентных сотрудников старше 50 лет, готовых на частичную или полную занятость. Организации, которые уже выступили в онлайн-эфире, отмечают, что человек на пенсии - ответственный помощник и сотрудник, а не низкоквалифицированный специалист. Интерес есть и у старшего поколения, так как все больше желающих найти подработку на пенсии и быть полезными обществу", - отметила директор ЦАД Елена Демидова.

В сотрудниках старшего возраста заинтересованы государственные и частные организации, в основном столичные. Занятость предлагают полную и частичную. В списке вакансий: слесарь-инструментальщик, фрезеровщик, няня на час, мойщик посуды, уборщик помещений, грузчики склада готовой продукции, операторы электронных интерактивных игр, страховые агенты, сиделки. Белорусский производитель шоколада ручной работы в сезон праздников готов брать помощников для упаковки и оформления корпоративных подарков.

Помимо знакомства с потенциальными работодателями, во время онлайн-ярмарок вакансий участникам представляют профессии, которые можно освоить в Центре активного долголетия или у его партнеров. Отдельное время отведено на "вопрос - ответ".

Для тех, у кого не получается подключиться к онлайн-трансляции, в разделе "Трудоустройство" на сайте ЦАД сохраняется запись. Здесь же соискатели могут оставить свое резюме, а работодатели - опубликовать вакансию.

Для участия в ярмарке заинтересованным организациям нужно отправить заявку в свободной форме на почту info@dolgoletie.by. Особенно Центр активного долголетия ждет отклика от нанимателей из регионов, чтобы эти мероприятия были интересны по всей Беларуси.

Ярмарки вакансий - часть социального проекта "Преодоление эйджизма с ЦАД" при поддержке Программы малых грантов посольства США.-0-