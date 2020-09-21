Оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил пройдет 21-25 сентября в Беларуси

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2019/2020 учебном году 21-25 сентября под руководством начальника связи Вооруженных Сил - начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Олега Мищенко проводится оперативно-специальное учение (ОСУ) войск связи. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Главная цель учения - поддержать (повысить) уровень боевой готовности и способности системы и войск связи, обеспечивающий эффективное управление войсками (силами) при стратегической оборонительной операции Вооруженных Сил. "Данное мероприятие - заключительный практический этап подготовки войск связи в нынешнем учебном году. Будет развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах связи Вооруженных Сил. При этом особое внимание уделяется исследованию эффективности ресурса сети электросвязи специального назначения, ведомственных сетей связи предприятий и организаций Беларуси в интересах управления войсками (силами) Вооруженных Сил", - рассказали в ведомстве.

В учениях будут задействованы соединения, воинские части и подразделения связи центральных органов военного управления, ВВС и войск ПВО, Сил специальных операций (ССО) ВС, оперативных командований, соединений и воинских частей транспортных войск, а также силы и средства обеспечения проведения учения, а также офицеры управления органов связи всех звеньев управления.-0-