Оператор ВМР рассказал, куда девать старую бытовую технику

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор вторичных материальных ресурсов (ВМР) запустил новую социальную кампанию о раздельном сборе отходов, чтобы обратить внимание жителей Беларуси на необходимость рациональной и безопасной утилизации бытовой техники, сообщила БЕЛТА директор государственного учреждения Наталья Гринцевич.

"Ставшие ненужными бытовые приборы необходимо сдавать на переработку. Бросить ненужную технику у подъезда или во дворе - это не выход. Из-за повреждения, кустарной разборки все опасные вещества из техники останутся тут же на месте и принесут вред здоровью. Вместе с тем старая техника - это еще и ценные вторичные ресурсы, которые можно использовать повторно в производстве новой продукции", - обратила внимание руководитель Оператора ВМР. Она напомнила, что сегодня "можно с уважением попрощаться со старой электроникой, заказав ее вывоз на переработку прямо из дома по телефонам или самостоятельно отнести в пункты приема".

По словам Натальи Гринцевич, их организация запустила новую социальную рекламную кампанию, чтобы еще раз напомнить жителям Беларуси, как важно правильно обращаться со старой бытовой техникой. Тем более возможностей отправить технику на безопасную переработку в стране много: отнести в контейнер в магазине, в пункт приема вторсырья или заказать бесплатный вывоз крупной техники из дома. "Так ставшая ненужной электроника обретет новую жизнь безопасно для природной среды и с пользой для нас", - отметила директор.

Новая социальная кампания называется "Заработай уважение" и состоит из серии короткометражных фильмов, главными героями которых стала разная ненужная бытовая техника. Каждое видео - короткий рассказ о важности правильной утилизации бытовой техники и о том, с какими преградами столкнется любой, кто решит избавиться от устаревших бытовых приборов старомодным способом.

В прошлом году, по данным Оператора вторичных материальных ресурсов, было собрано 10,96 тыс. т отходов техники, из них 9,23 тыс. т собрано организациями жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, а 1,73 тыс.т - организациями без ведомственного подчинения.-0-