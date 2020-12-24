Определен единый порядок присвоения квалификационных категорий судебным экспертам

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждена инструкция о порядке присвоения (подтверждения, снижения, лишения) квалификационных категорий работникам судебно-экспертных организаций, занимающим должности служащих, занятых в сфере судебно-экспертной деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомитета судэкспертиз.

Инструкция утверждена постановлением ГКСЭ №8 от 22 октября 2020 года "О квалификационных категориях".

Документ определяет единый порядок присвоения (подтверждения, снижения, лишения) квалификационных категорий работникам, занимающим должности судэкспертов в государственных судебно-экспертных организациях и организациях, которые занимаются судебными экспертизами на основании специального разрешения (лицензии).

Инструкцией оговорены комиссии, в которых проводится аттестация, порядок проведения квалификационного экзамена, документы, которые необходимо представить, а также случаи, когда может быть инициирована аттестация судебного эксперта на подтверждение (снижение, лишение) квалификационной категории.

Также установлены подходы к присвоению квалификационных категорий. Они присваиваются, как правило, последовательно (вторая, первая, высшая) с учетом имеющегося у судебного эксперта стажа экспертной работы (три, шесть и девять лет соответственно), а также при условии прохождения им в течение последних трех лет перед этим повышения квалификации либо стажировки.

При этом прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории является правом, а не обязанностью работника, занимающего должность судебного эксперта, уточнили в пресс-службе.

Постановление №8 вступит в силу с 1 января 2021 года.-0-