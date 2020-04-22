Определен перечень инфекций, при работе с которыми предусмотрена ежемесячная надбавка

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен перечень инфекций, при работе с которыми работникам здравоохранения бюджетных организаций устанавливается ежемесячная надбавка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

В перечень включены инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, ближневосточный респираторный синдром (MERS), холера, чума, геморрагическая лихорадка Эбола.

Надбавка установлена работникам здравоохранения, которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями.

Соответствующее постановление Минздрава №40 от 20 апреля 2020 года вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля этого года.-0-