Определен победитель конкурса на создание памятника минскому князю Глебу

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подвели итоги открытого конкурса на создание памятника первому минскому князю Глебу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Конкурс был объявлен в конце августа, проходил в два этапа. Профессиональные скульпторы и архитекторы представили свои предложения в виде жесткого планшета вертикального формата с графическими материалами, а также пояснительную записку с обоснованием и информацией по условиям реализации, применяемым технологиям и материалам, объемные макеты.

На рассмотрение жюри поступили работы 17 авторов. Приоритет конкурсная комиссия отдала композициям, где князь изображен верхом на коне. Сначала определили три лучшие скульптуры, а победителя выбрали путем тайного голосования. Им стал авторский коллектив скульпторов Николая Байрачного и Олега Куприянова, архитектора Анатолия Середича.

Второе и третье места присуждены работам Александра Шатериника и Виктора Крамаренко, а также Юрия Анушко и Александра Донцова. Из конкурсных макетов в перспективе могут сформировать отдельную экспозицию.

Памятник планируется установить на территории Верхнего города, предположительно, не раньше конца 2019 года.-0-

Фото "Минск-Новости"