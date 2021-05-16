Определен порядок медицинской аккредитации учреждений здравоохранения Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден порядок проведения медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения. Соответствующее постановление Совета Министров от 13 мая 2021 года №269 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Также документом определен перечень из 129 учреждений здравоохранения, подлежащих такой аккредитации. Для каждого прописан профиль оказываемой ими медицинской помощи.

Каждый критерий медаккредитации соответствует 1-му, 2-му или 3-му классу, последний является низшим. Установлены пороговые значения соответствия критериям для каждого из классов.

Организация здравоохранения при подготовке документов для аккредитации должна сама провести предварительную оценку по критериям. Выявленные несоответствия необходимо устранить до подачи заявления о получении свидетельства. Его организация здравоохранения должна подать в уполномоченный орган вместе с пакетом документов.

Определены права уполномоченного органа, критерии отказа в аккредитации, возможности повторного обращения, устранения недостатков, порядок приостановки и отзыва, возобновления аккредитации.

Сроки обращения организаций за получением свидетельства о медицинской аккредитации устанавливаются Минздравом в соответствии с утверждаемым им графиком.

Медаккредитация вводится в соответствии с обновленным законом о здравоохранении. Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-