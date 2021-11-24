Определен состав группы международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Кыргызстане

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В наблюдении за выборами депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана примет участие делегация Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

В настоящее время определен состав мониторинговой группы: в нее вошли парламентарии из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Секретариата Совета МПА СНГ, в том числе эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ. От МПА СНГ в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов аккредитовано 75 наблюдателей. Координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ назначен председатель комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов.

В данный момент идет формирование программы работы наблюдателей в период краткосрочного мониторинга, включая планирование встреч с представителями органов власти, руководством центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и членами политических партий, а также составление маршрутов выездов наблюдателей в день голосования.

Также члены группы будут осуществлять мониторинг на зарубежных избирательных участках в 14 странах: Азербайджане (Баку), Беларуси (Минск), Казахстане (Алматы), России (Москва - 6 участков, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Тюмень), Таджикистане (Душанбе), а также в Турции (Анкара), ФРГ (Берлин), Бельгии (Брюссель), Китае (Пекин), Италии (Рим), Корее (Сеул), ОАЭ (Дубай), Великобритании (Лондон), Франции (Париж).

Выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики пройдут 28 ноября по смешанной избирательной системе: 54 депутата будут выбраны по пропорциональной системе в едином избирательном округе, а 34 - по мажоритарной системе в отдельных избирательных округах. В выборах принимает участие 21 политическая партия и более 300 кандидатов по одномандатным округам.-0-