17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены финалисты республиканского конкурса "Студент года", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"С 23 октября по 13 ноября состоялись областные и Минский городской этапы республиканского конкурса "Студент года". Для участников были подготовлены разнообразные конкурсные испытания, где они могли проявить свой артистизм, ораторское мастерство, интеллектуальные и творческие способности. Испытания прошли как в очном, так и заочном формате. В итоге определены 11 финалистов - 4 юношей и 7 девушек, которые примут участие в республиканском финале", - рассказала Юлия Зинкевич.

Так, Брестскую область в финале будет представлять студент 3 курса исторического факультета БрГУ им. А.С. Пушкина Владислав Макаревич. Молодой человек считает, что благодаря поддержке друзей и близких ему людей удалось достойно выступить и занять первое место на областном этапе. Кроме звания "Студент года" он также завоевал титул "Студент online".

Честь Витебского региона будет отстаивать студент 3 курса факультета экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета Владислав Мирончик. Молодой человек активно принимает участие в проектах союза молодежи и университета, является участником творческих коллективов.

От Гомельской области в финальных соревнованиях сразится студентка 4 курса факультета управление процессами перевозок Белорусского государственного университета транспорта Дарья Гелец. Девушка активная участница и организатор вузовских концертов и конкурсов, является автором трех научных работ.

Студентка 5 курса лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета Анастасия Хлюпина также поборется за звание "Студент года-2020". Анастасия является волонтером отряда "Доброе сердце ГрГМУ", а также инструктором по первой помощи отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Могилевскую область в финале будут представлять две участницы. Студентка 3 курса факультета педагогики и психологии детства Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова и студентка 3 курса инженерно-экономического факультета Белорусско-российского университета Арина Сафонова. Елизавета обожает путешествовать и мечтает совершить прыжок с парашютом. Арина благодаря конкурсу "Студент года" хочет реализовать свой потенциал и открыть новые таланты и способности.

Учащийся 3 курса факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Владислав Федюкович также прошел в финал. Парень выбрал профессию пограничника неспроста, Влад мечтает, так же как и его отец, служить на пограничной заставе. Абсолютно уверена в своих силах курсант 2 курса факультета техносферной безопасности Университета гражданской защиты МЧС Екатерина Рудович. Девушка - призер республиканских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, постоянный участник вокальных конкурсов и научно-практических конференций.

Минск на республиканском этапе представят - студентка 2 курса факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского национального технического университета Елена Метлушко и студентка 2 курса института управленческих кадров Академии управления при Президенте Ксения Брыкун. Елена очень любит музыку, а также мини-футбол. Главные жизненные принципы Ксении - быть совершенством, идти только вперед и управлять своим будущим. Конкуренцию девушкам в финале также составит курсант 3 курса военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Кирилл Гиро - чемпион вооруженных сил по армейскому рукопашному бою 2019-2020 годов.

В конкурсе "Студент года" состязаются студенты дневной формы обучения учреждений высшего образования. Это молодые люди, которые ведут активную научную, творческую, спортивную, общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8,0. "Республиканский финал мы планируем провести в начале декабря, где и станет известно имя "Студента года-2020", - добавила Юлия Зинкевич.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.-0-