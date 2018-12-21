Определены лауреаты конкурса "100 талантов НАН Беларуси"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список лауреатов ежегодного конкурса "100 талантов Национальной академии наук Беларуси" утвержден бюро Президиума НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

В этом году ими стали 20 молодых ученых. Лауреаты конкурса включаются в банк данных "100 талантов Национальной академии наук Беларуси" (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН Беларуси. Кроме того, они получают единовременный грант на участие в международном научном мероприятии в течение одного календарного года с момента оглашения результатов конкурса. При условии удовлетворительной оценки годового отчета о научно-исследовательской, педагогической и инновационной деятельности лауреатам конкурса выплачивается ежегодная премия в размере до 50 базовых величин (1 БВ - Br24,5) в период вхождения в банк данных.

Конкурс "100 талантов Национальной академии наук Беларуси" проводился в 2018 году впервые. Общее число молодых ученых, единовременно входящих в банк данных, не может превышать 100 человек, а ежегодное количество лауреатов конкурса - не более 20 человек.

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые НАН Беларуси, которые защитили кандидатскую диссертацию в возрасте до 30 лет или получили ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет. К ним предъявляются следующие требования: наличие результатов научных исследований, имеющих высокую фундаментальную и практическую значимость, опубликованных за последние три года в виде монографии или цикла статей (не менее шести публикаций в научных, научно-теоретических, научно-практических, научно-информационных, научно-технических, научно-методических журналах, входящих в перечень, определяемый Высшей аттестационной комиссией Беларуси в соответствующей отрасли наук или научном направлении). Также требуется наличие опыта руководства научно-исследовательскими проектами (гранты Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, задания государственных программ научных исследований, государственных научно-технических программ и др.).-0-