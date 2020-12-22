Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей республиканского конкурса инновационных проектов прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году на конкурс инновационных проектов подана 71 заявка, из них в номинации "Лучший инновационный проект" - 24, в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" - 47. "Заявок становится меньше, но их качество растет. Теперь это готовые для коммерциализации разработки. Заявленные на конкурс проекты отражают то, что сегодня наиболее востребовано в экономике. В этом году наибольшее количество разработок было представлено в области сельскохозяйственных наук и технологий (21%) и медицинских наук (19%). При этом в прошлые годы преобладали проекты из сферы IT-технологий, электроники и приборостроения", - сказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Победителей выбрали в двух основных номинациях. В номинации "Лучший инновационный проект" победил Александр Глуткин из Гродненского государственного медицинского университета. Он представил косметический комплекс, состоящий из поликомпонентного крема и гидрогелевой матрицы для восстановления кожи после лечения острых и хронических ран, а также для пациентов с атопическим дерматитом и повышенной сухостью кожи (сахарный диабет, лежачие пациенты и др.). В настоящее время препарат готовится к производству в Беларуси. В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" победителем признан студент педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета Андрей Капитонов - создание нейросети для автоматической классификации рентгенограмм органов грудной клетки. Речь идет о возможности быстрого обнаружения признаков COVID-19 у асимптоматических пациентов во время проведения рентгенографии органов грудной клетки (р-ОГК). Основой для создания нейросети станут данные как из открытых источников, так и из клиник Минска, с которыми уже согласован доступ к данным инструментальных исследований. Сейчас собрано и подготовлено для дальнейшей обработки 10 тыс. р-ОГК.

Помимо победителей в номинациях определили по пять призеров. Авторы этих проектов награждены ценными призами и денежными премиями в размере Br2322, Br1539 и Br783 за первое, второе и третье места соответственно. Среди победителей и призеров конкурса отобраны пять проектов для дальнейшей коммерциализации. Каждый из них получит сертификат на сумму Br15417. Кроме того, всем финалистам конкурса вручили специальные дипломы ГКНТ и награды от министерств, технопарков и частных компаний.

В этом году рассмотрение проектов и их защита проходили по-новому: часть экспертов участвовала в онлайн-формате, трехминутные питч-презентации участников параллельно транслировались по каналам связи.

Республиканский конкурс инновационных проектов ежегодно проводится Государственным комитетом по науке и технологиям и Белорусским инновационным фондом при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, БРСМ и других организаций. В номинации "Лучший инновационный проект" участниками могут быть как юридические, так и физические лица, а в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" есть ограничение по возрасту - до 35 лет. Цель конкурса - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс прошел уже в 11-й раз.-0-