Определены участники проекта по нормативному финансированию детсадов в 2020 году

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по апробации нормативного финансирования государственных учреждений дошкольного образования будет реализован в Беларуси в 2020 году. Это закреплено постановлением Совмина №698 от 14 октября 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Нормативное финансирование будет предусмотрено для детсадов, находящихся в Барановичах, Витебске, Гомеле, Могилеве, Солигорском районе, Гродненской области, а также в Первомайском районе Минска.

В 2020 году базовый норматив для обучающихся учреждений дошкольного образования, расположенных в городах, поселках городского типа, составит Br2277,97 в год, в сельских населенных пунктах, - Br2839,87 в год. Документом установлены корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного обучающегося.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2020 года.

Нормативное финансирование предполагает принцип "деньги следуют за обучающимся", то есть средства из бюджета выделяются в зависимости от числа обучающихся.-0-