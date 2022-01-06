Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси 7 января

Фото из архива
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 января из-за гололедицы. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами по северу страны пройдет кратковременный снег, прогнозируется слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 по юго-западу до минус 13 градусов по северу страны. Днем будет от нуля до 6 градусов мороза.-0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь