6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к выходным похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После очень теплой первой пятидневки января к Рождеству погода изменится. В Беларусь начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавии и температурный фон понизится. Столбики термометров в течение суток будут находиться ниже отметки ноль градусов, что станет причиной образования гололедицы на дорогах республики", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 7 января, ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами по северу страны ожидается кратковременный снег, слабая метель. На дорогах прогнозируется гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 по юго-западу до минус 13 по северу. Днем будет от нуля до 6 градусов мороза.

В субботу, 8 января, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по Витебской области пройдет небольшой кратковременный снег. Местами прогнозируется слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях минус 11-14. Днем будет от нуля до минус 5.

В воскресенье, 9 января, будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидается снег, по юго-востоку слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, при прояснениях до минус 11. Днем будет от нуля до минус 6 градусов.

В начале недели в Беларуси сохранится зимний характер погоды.

В понедельник, 10 января, местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях до минус 12. Днем будет от нуля до минус 6.

Во вторник, 11 января, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза, при прояснениях минус 12-15. Днем будет минус 2-7, местами до минус 9 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь