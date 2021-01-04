4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 4 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Наблюдающиеся туманы в период с 11.00 до 16.00 распространятся на большую часть территории страны и сохранятся до конца дня и в течение ночи. Видимость в тумане - 100-500 м", - рассказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси преобладает облачная погода. Во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха днем составит от нуля до плюс 6 градусов.-0-

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