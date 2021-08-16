Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси 17 августа из-за жары

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 20 по западу до плюс 34 в восточных районах, по Могилевской и Гомельской областям местами до плюс 35 градусов.-0-

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 17 августа по востоку Беларуси из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозах местами с порывами до 15-20 м/с.