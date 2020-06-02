2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня днем по северо-западу Беларуси из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в период до 16.00 по северо-западу страны ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится до конца дня.

В Беларуси сегодня облачно. На большей части территории страны в течение дня будут идти дожди, местами сильные. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха днем составит 10-16 градусов тепла.-0-

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