21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку, утром и днем во многих районах страны выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3. Днем будет 1-7 градусов тепла, по юго-востоку до плюс 9.-0-

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