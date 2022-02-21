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21 февраля 2022, 13:41

Ветреная погода будет в Беларуси на этой неделе

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветреная погода будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие выходные в республике отмечалась ветреная погода. В субботу, 19 февраля, Беларусь оказалась в орбите влияния мощного барического образования, которому немецкие метеорологи дали название ZEYNEP. Этот циклон обусловил во многих районах усиление ветра в ночные часы порывами 15-18 м/с, утром и днем до 15-24 м/с, по Гродненской, Брестской и Минской областям его порывы достигли 25-27 м/с. Сохранялся сильный порывистый ветер и в ночные часы воскресенья. Помимо порывистого ветра, облачности и осадков атлантические циклоны выносят на территорию нашей страны теплые воздушные массы, которые продолжают поддерживать температурный режим в градациях весенних значений. И, судя по предварительному прогнозу, оттепельная погода сохранится до конца февраля", - рассказали синоптики.

После непродолжительного затишья во вторник, 22 февраля, в Беларуси вновь ветрено. Погодой будет заправлять очередная система атмосферных фронтов от атлантического циклона ANTONIA, смещающегося с акватории Балтийского моря на Псковскую область России. Прогнозируется облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью преимущественно по востоку, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем на большей части территории порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (оранжевый уровень опасности). Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3. Днем будет 1-7 градусов тепла, по юго-востоку страны не по сезону тепло, до плюс 9.

В среду, 23 февраля, Беларусь окажется в области пониженного атмосферного давления, в дневные часы по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Местами по республике будет отмечаться кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-западу страны осадки будут выпадать в смешанной фазе (мокрый снег, дождь), утром прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 2-7 градусов. Днем будет колебаться от минус 2 по северо-востоку до плюс 5 по юго-западу республики.

В четверг, 24 февраля, в ночные и утренние часы еще скажется влияние отходящего на территорию Украины атмосферного фронта. Поэтому ночью и утром местами по стране, а по юго-западу во многих районах будут кратковременный снег, мокрый снег, слабые туман и гололед. В дневные часы инициатива в погоде перейдет к области повышенного атмосферного давления, в этой связи существенных осадков по республике не прогнозируется. На отдельных участках дорог еще будет сохраняться гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, по северо-востоку в темное время суток подморозит до минус 6-8 градусов. В разгар дня февральское солнце прогреет воздух от нуля до плюс 7 градусов.

В пятницу, 25 февраля, ночью местами по западу, утром и днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый туман, в западных районах слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, по востоку при прояснениях воздух будет охлаждаться до минус 7. Днем будет 1-8 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

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