Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 марта из-за сильного ветра

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 22 марта в Беларуси из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью составит 1-7 градусов тепла, днем - 6-11 выше нуля, по юго-западу - до плюс 13 градусов.-0-
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