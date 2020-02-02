2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 февраля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Местами, а по северо-востоку во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Ночью на большей части территории, днем местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 5 градусов тепла.-0-

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