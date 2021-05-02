2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 мая из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории дожди, местами сильные, грозы. Утром и днем во многих районах кратковременные дожди, по северо-западу возможен мокрый снег.

Ночью температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, по востоку плюс 8-13. Днем будет 3-9 тепла, в юго-восточных районах 10-13 градусов выше нуля.-0-

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