24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в период до 19.00 на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. В Минске гроза ожидается в период с 14.00 до 21.00.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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