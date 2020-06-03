Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня с 15.00 до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, при которых местами прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах возможны град, сильные ливни.

В связи с этим в Беларуси объявлено штормовое предупреждение.-0-

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